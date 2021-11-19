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Соцсеть «Одноклассники» оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление контента

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Мировой судья судебного участка 345 Хорошевского района столицы оштрафовал Mail.ru на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в Савеловском районном суде.

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«Постановлением мирового судьи судебного участка 345 Хорошевского района Москвы ООО «Мэйл.Ру» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 рублей»,— рассказали в суде.

В свою очередь, в пресс-службе «Одноклассников» сообщили «Известиям», что обжалуют решение суда.

«Мы видим, что под требования регуляторов попадает всё больше контента от групп и профилей в соцсети. «ОК» соблюдают законодательство и рассматривают все корректные обращения от государственных органов, но при этом мы ориентируемся на интересы пользователей в свободном потреблении информации. Решение суда мы планируем обжаловать», — сказали в компании.

Ранее в пятницу Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram еще на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента. 10 ноября суд утвердил взыскание с компаний Twitter, Facebook, WhatsApp штрафов в размере 36 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ.

1 ноября Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» оштрафовали в 2021 году за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей. «Одноклассники» оштрафовали на 4 млн рублей.

В марте суд постановил взыскать с Mail.ru Group два штрафа на общую сумму 4 млн рублей за неудаление опасного контента из «Одноклассников».

При выявлении запрещенной информации Роскомнадзор обращается к администрации интернет-площадок и соцсетей с просьбой удалить такую информацию в оперативном порядке без внесения в реестр.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в РКН.

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