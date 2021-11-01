Роскомнадзор оштрафовал интернет-компании на 187 млн рублей с начала года

Компании Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» оштрафовали в 2021 году за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале Роскомнадзора в понедельник, 1 ноября.

С начала года за неудаление различных видов запрещенной информации, в том числе пронаркотического контента, российские суды привлекли указанные компании к административной ответственности. Так, Facebook оштрафовали на сумму 70 млн рублей, Twitter — на 38,4 млн рублей, Telegram — на 35 млн рублей, Google — на 32,5 млн рублей, TikTok — на 4,1 млн рублей, «Одноклассники» — на 4 млн рублей, «ВКонтакте» — на 3 млн рублей.

Кроме того, в результате совместной деятельности Роскомнадзора и МВД в 2020–2021 годах, в Единый реестр запрещенной информации внесли 84 569 сайтов и их отдельных страниц, с пропагандой употребления наркотиков. Из них 4 179 страниц пользователей и каналов мессенджера Telegram, а также 10 498 спецсайтов.

При выявлении запрещенной информации Роскомнадзор обращается к администрации интернет-площадок и соцсетей с просьбой удалить такую информацию в оперативном порядке без внесения в реестр. Всего за два года таким образом удалили 129 125 ссылок на наркоконтент.

В России за неудаление информации о распространении наркотиков по требованию РКН владельца сайта и провайдера хостинга могут привлечь к административной ответственности по статье 13.41 КоАП РФ. Штраф за первое нарушение составляет от трех до восьми млн рублей. За повторное грозит оборотный штраф — от 1/10 до 1/5 от годовой выручки компании.

В сентябре СМИ сообщили, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр запустит систему «Окулус», которая работает на основе искусственного интеллекта (ИИ). Система будет искать запрещенный контент в изображениях и видеофайлах. Она будет выявлять экстремистские и порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству, анализировать различные материалы, в том числе информацию из соцесети Facebook.

До этого нарушения в изображениях и видеозаписях искали вручную. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, ИИ поможет сделать процесс более быстрым.

Запустить «Окулус» планируется в 2022 году. Цена тендера составляет 15 млн рублей. Завершить работы нужно до 17 декабря.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в РКН.

В начале марта стало известно, что Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении против Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», мессенджера Telegram и YouTube. Протоколы были связаны с тем, что социальные сети не удалили запрещенный в России контент.