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Суд оштрафовал Telegram еще на 3 млн рублей за неудаление контента

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Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram еще на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

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«Телеграм Мессенджер Инк.» (Telegram Messenger Inc.) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Таганского суда.

Ранее, 10 ноября, Таганский суд Москвы утвердил взыскание с компаний Twitter, Facebook, WhatsApp штрафов в размере 36 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ.

Таким образом, суд принял решение оставить без изменений постановления мирового судьи по делу об административном правонарушении в отношении Twitter, Facebook и WhatsApp. Апелляционные жалобы были отклонены.

Роскомнадзор 1 ноября сообщил, что Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» в этом году оштрафовали за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в РКН.

Среди тех материалов, доступ к которым не ограничил Facebook и Instagram, — разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих или направленные на раскол государства; об употреблении наркотических средств; о местах реализации самодельного оружия; об опасном отношении к жизни и здоровью несовершеннолетних (пропагандирующих «зацепинг», «руфинг», совершение умышленной асфиксии); об экстремистских и террористических организациях; с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ, уточняли в РКН.

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