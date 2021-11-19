Сомнолог назвала самую полезную позу для сна

Врач невролог-сомнолог Елена Царева в четверг, 18 ноября, рассказала, какое положение тела во сне специалисты считают наиболее физиологичным.

«Было исследование калифорнийских ученых о том, что продукты обмена из организма выводятся по-разному в разных положениях тела <…> В этом смысле самое физиологичное положение — это положение на боку. В нем [быстрая] скорость вывода продуктов обмена, например таких как белок амилоид, который, накапливаясь, может приводить к болезни Альцгеймера, максимальная», — приводит телеканал «Москва 24» слова Царевой.

Специалист отметила, что есть и другой взгляд на то, в каком положении должен спать человек, когда выбор позы может зависеть от заболеваний, которые имеются у людей.

«Известно, что храпящие люди чаще всего храпят в положении на спине. Это связно с тем, что язык, расслабляясь, может западать назад и затруднять дыхание. Также это может способствовать ухудшению дыхания во сне. И один из методов лечения — позиционная терапия, то есть ограничение сна на спине», — объяснила Царева.

Врач добавила, что людям с проблемами сердца не стоит спать на левом боку.

9 ноября заведующий кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 1 Сергей Иванов заявил, что недосыпание связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, следует ложиться спать в одно время, а за 2–2,5 часа до сна не должно быть обильных приемов пищи и стимулирующих напитков.

Ранее, 28 сентября, врач-терапевт и пульмонолог Олег Абакумов рассказал, что постоянный недосып способствует увеличению риска тяжелого протекания коронавирусной инфекции. По словам специалиста, хроническое недосыпание не только плохо отражается на работоспособности, но и может повлиять на течение болезни, так как состояние пациента с COVID-19 связано с наличием гормона мелатонина, который формируется в головном мозге человека как раз в период сна.