Министра культуры Крыма задержали по подозрению в получении взятки

Министра культуры Крыма Веру Новосельскую задержали и этапировали в Москву. Главу ведомства подозревают в получении взятки в особо крупном размере, передает телеканал «Известия». По данным следствия, владелец строительной фирмы выплатил министру 25 млн рублей. Предполагается, что поводом стало строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства. В деле фигурирует строительство Центра детского искусства.

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