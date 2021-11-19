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Самолеты Минобороны с эвакуированными из Афганистана прибыли в Россию

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Самолеты Ил-76 Министерства обороны РФ с эвакуированными из Афганистана людьми прибыли в Россию, о чем стало известно в пятницу, 19 ноября.

Прибывшие судна совершили посадку на аэродроме Чкаловский в Московской области.

«Самолеты доставили из Республики Афганистан граждан: Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Украины и Республики Афганистан. В настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль», — говорится в заявлении министерства.

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Эвакуируемых сопровождали военные медики из состава врачебно-сестринских бригад.

18 ноября Минобороны сообщало, что три самолета военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана. Самолеты доставили в Кабул 36 т гуманитарного груза для населения Афганистана.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что из Афганистана в Россию были эвакуированы россияне и граждане стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

25 августа Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Для вывоза российских граждан было задействовано три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76, их специально переоборудовали в двухэтажные. В списке беженцев находились 511 человек.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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