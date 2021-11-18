В Кремле рассказали об эвакуации россиян из Афганистана

Из Афганистана в Россию были эвакуированы россияне и граждане стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые решили покинуть страну из-за неспокойной ситуации. Об этом во вторник, 18 ноября, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Там не только граждане России, но и граждане некоторых стран ОДКБ и из других стран. Это эвакуация тех граждан, которые [там] проживали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана, с учетом того что там крайне и крайне беспокойно», — сказал Песков.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России, прибывшие в Афганистан для эвакуации 380 граждан РФ, доставили в страну 108 т гуманитарного груза. В том числе продукты, медикаменты, товары первой необходимости.

17 ноября секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Афганистан не должен вновь стать «полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков». Он считает, что события в Афганистане могут пойти по катастрофическому сценарию, если новые власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество — оказать афганскому народу поддержку.

До этого, 20 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что настало время для мобилизации ресурсов мирового сообщества по оказанию экономической помощи Афганистану.

25 августа Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Для вывоза российских граждан были задействованы три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76, его специально переоборудовали в двухэтажный. В списке беженцев находились 511 человек.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.