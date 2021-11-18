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Итальянский журналист ответил Захаровой на критику его статьи

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Главный редактор итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари в ответ на критику официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой своей статьи о причастности России к миграционному кризису в Европе прислал ей письмо с предложением чаще публиковаться на страницах его издания. Об этом «Известиям» рассказала сама Захарова.

«Сегодня утром он прислал письмо. <…> Вы не поверите, что там было. Предложение чаще публиковаться на страницах его издания», — сообщила она.

По мнению официального представителя МИД РФ, статья Молинари — это «даже не фейк, а какая-то чушь, белиберда».

«Автор, главный редактор объединил все самые горячие, раскрученные темы, которые стоят на повестке дня, от климата до газа. <…> Просто вмонтировал все клише, которые собрал, видимо, по какому-то западному медиаполю», — отметила Захарова.

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Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ее критику статьи La Repubblica разделяют многие итальянцы.

«Вы даже не представляете, какое количество откликов наше посольство в Риме сейчас получает на эту статью от журналистов, блогеров, от просто итальянцев, которые говорят: «Да, правильно, мы хотим слышать объективные новости о России. Мы устали от потока фейка», — сказала она.

Ранее в тот же день Захарова заявила, что статья La Repubblica является «восхитительной чушью», демонстрирующей отсутствие культуры фактчекинга и знаний географии у итальянских коллег. Она ответила итальянскому коллеге напоминанием о том, что тот, видимо, читал американские заявления о концентрировании войск на границе с Украиной, но не видел официальное коммюнике Минобороны страны и заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергея Шаптала, «отрицающее американские фобии».

Молинари в статье предполагает, что Кремль преследует цель создать параллельные кризисы, а президент России Владимир Путин выступает как режиссер кризисных ситуаций в Европе.

Ранее, 17 ноября, Захарова обратила внимание на то, как НАТО продолжает информационную обработку населения Европы. Она отметила, как альянс обвиняет Россию во вмешательстве в дела других государств, не приводя при этом доказательств.

10 ноября первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил «Известиям», что в настоящее время никакого вмешательства России в ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши не наблюдается.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.

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