Шойгу доложил Путину об успешном пуске «Циркона» с фрегата

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России.

Пуск ракеты выполнил фрегат «Адмирал Горшков» по морской мишени из Белого моря. По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Цель была поражена прямым попаданием. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Ранее, 3 ноября, президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года. Глава государства добавил, что проводимые испытания подтвердили уникальность также комплексов «Пересвет» (комплекс лазерного оружия) и «Авангард».

В октябре завершились испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки. Была выполнена ракетная стрельба с ракетоносителя с подводной лодки «Северодвинск». В ходе испытаний были подтверждены все характеристики ракеты. В Минобороны уточнили, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, а испытания были признаны успешными.

Военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями» отметил, что пуск ракеты «Циркон» с подводной лодки указывает на ее универсальность, так как она может применяться как кораблями, так и субмаринами.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».