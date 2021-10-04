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Военный эксперт указал на универсальность гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Военный эксперт Корнев рассказал об универсальности гиперзвуковой ракеты «Циркон»
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Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки говорит о том, что она становится универсальной и может применяться как кораблями, так и субмаринами. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

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«До этого момента «Циркон» запускали с надводных кораблей — фрегатов проекта 22350. Первый пуск с подводной лодки говорит о том, что «Циркон» становится унифицированной гиперзвуковой ракетой, которая может применяться как кораблями, так и субмаринами. В перспективе можно ждать и сухопутных вариантов этого боеприпаса, но пока их основной заказчик — ВМФ», — пояснил он.

Как предположил эксперт, в ближайшие несколько месяцев испытания будут завершены и новую ракету примут на вооружение. Осталось провести пуски ракет из подводного положения, добавил он.

Кроме того, Корнев подчеркнул, что для «Циркона» нужны универсальные установки вертикального пуска, такие же, как для ракет «Калибр» или «Оникс».

«Сейчас они есть на многих кораблях и подводных лодках, что в перспективе позволит насытить флот этим оружием. Главным подводным носителем ракеты должны стать многоцелевые атомные субмарины проектов «Ясень» и «Ясень-М» и другие субмарины с вертикальными пусковыми установками. «Северодвинск», с которого был запущен «Циркон», — это как раз лодка проекта «Ясень», — указал военный эксперт.

Также Корнев отметил, что при нынешнем уровне развития систем противовоздушной обороны уничтожить «Цирконы» крайне сложно. Эта ракета не только летит с огромной скоростью на относительно небольшой высоте, но и может маневрировать, объяснил он.

«По таким боеприпасам очень сложно даже прицелиться. Попасть по маневрирующему «Циркону» ракетой ПВО будет крайне сложно. Вероятность поражения такой цели — на уровне случайности», — заключил эксперт.

Первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершились ранее в этот день, они прошли с атомной подводной лодки «Северодвинск». В Минобороны РФ признали испытания успешными.

29 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах РФ по модернизации гиперзвукового оружия. В частности, речь шла об увеличении его дальности, скорости и точности. Также министр отметил, что одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

19 июля в ведомстве сообщили, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Подчеркивалось, что в ходе испытаний ракета подтвердила свои тактико-технические характеристики, скорость полета составила 7 Махов (это более 8,5 тыс. км/ч), дальность — свыше 350 км.

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Помимо ракет «Циркон» в их число входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».

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