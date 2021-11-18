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В Кремле призвали Европу перестать считать Россию виновником всех бед

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Россия не ведет никаких гибридных войн, власти страны заинтересованы в том, чтобы в Европе перестали считать Москву виновником всех бед. Об этом в четверг, 18 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие публикации в британских СМИ.

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«Сейчас в Великобритании в последнее время много истеричных публикаций, в целом, к сожалению, журналисты не столь, как обычно, привержены трезвости в освещении событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе. Поэтому нужно так к ним и относиться. Никаких гибридных войн Россия не ведет, мы это абсолютно исключаем», — подчеркнул он.

Представитель Кремля призвал европейские страны обратить внимание не первоисточники своих проблем, а не винить в них РФ.

«Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех их бед, и, наоборот, обратились к первоисточникам тех проблем, которые сейчас душат Европу», — указал Песков.

Он не уточнил, о каких именно первоисточниках идет речь, однако отметил, что их много.

8 ноября газета The Telegraph заявила о причастности РФ к кризису на белорусско-польской границе. По словам журналистов, российская сторона затевает «гибридные войны» с западными странами. Как указано в статье, российский лидер совершает шаги для дестабилизации обстановки в Европе, пишет «Газета.Ru».

17 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что НАТО продолжает информационную обработку населения Европы, обвиняя Россию во вмешательстве в дела других государств и не приводя при этом доказательств. Она подчеркнула, что виновником напряженности является не Россия.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 10 ноября сообщил «Известиям», что в настоящее время никакого вмешательства России в ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши не наблюдается. Он добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «немножечко нагнетает обстановку, хотя она и непростая».

В последние месяцы на границе Белоруссии и европейских стран наблюдается миграционный кризис. При этом в начале ноября ситуация резко обострилась, когда поток беженцев возрос. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

В сложившейся ситуации европейские страны винят Белоруссию. При этом некоторые представители государств указывают на причастность России к кризису. Москва и Минск отвергают эти обвинения.

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