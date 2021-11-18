В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19

Правительство России продлило до 1 января 2023 года упрощенный порядок регистрации лекарств против коронавируса. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба кабмина.

«В России продлевается процедура ускоренной регистрации лекарств и получения разрешительных документов на использование препаратов для лечения больных с коронавирусом. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что такая упрощенная процедура позволит получить все необходимые документы для введения в оборот медицинских препаратов в кратчайшие сроки. Изначально этот порядок был принят из-за коронавируса и должен был действовать до 1 января 2022 года, но в итоге был продлен еще на год.

«До 1 января 2023 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение препаратов от коронавируса. Речь идёт о различных противовирусных лекарствах и вакцинах», — добавляется в сообщении.

Также отмечается, что это решение позволит избежать перебоев с поставками препаратов в аптеки, поликлиники и больницы.

15 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России подходит к завершению разработка препарата, который способен остановить развитие COVID-19.

15 октября в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили, что препарат для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, «Мир-19» будет зарегистрирован до конца этого года. Сообщалось, что все необходимые документы, включая промежуточный отчет по проведению второй фазы клинических исследований, были поданы в Минздрав РФ.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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