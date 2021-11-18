Пентагон обвинил Россию в подрыве стратстабильности

Проведенные Россией испытания противоспутникового оружия подрывают стратегическую стабильность в мире и создают для него угрозу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге 17 ноября.

«Больше всего беспокоит в этом та угроза, которая создается для международного сообщества. Это подрывает международную стабильность»,— сказал он, трансляция велась на странице Минобороны в Twitter.

Остин подчеркнул в своей речи, что Россия при проведении испытаний наверняка понимала, какое поле обломков образуется после подобных действий. Непонятно тогда, зачем было это делать, резюмировал глава оборонного ведомства.

По его словам, Соединенные Штаты обеспокоены процессом милитаризации космоса. В этой связи он призвал Россию и другие страны «вести себя ответственно».

Во вторник, 16 ноября, Минобороны РФ сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат, советский спутник «Целина-Д». В ведомстве заявили, что осуществляют плановую деятельность по укреплению обороноспособности.

Военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал «Известиям», что 15 ноября была испытана именно разрабатываемая уже десятилетие противоракетная и противоспутниковая система, известная по названию опытно-конструкторской работы (ОКР) «Нудоль». Испытания показали, что система «Нудоль» находится в высокой степени готовности, подчеркнул эксперт.

По данным зарубежных сайтов, отслеживающих космические запуски, первые успешные испытания российской противоракетной системы с Плесецка прошли 18 ноября 2015 года. В общей сложности они насчитывают около десятка тестов «Нудоля» с северного космодрома, не считая успешного уничтожения спутника-мишени в этом году.

В Минобороны России в свою очередь не предоставили подробностей о системе, при помощи которой 15 ноября был уничтожен неисправный советский спутник.

Ранее, 6 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и США продолжают вести диалог по стратегической стабильности, несмотря на имеющиеся разногласия. По ее словам, наряду с разногласиями есть также понимание необходимости создания двух тематических рабочих групп.

4 ноября руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс указал на то, что диалог между США и Россией, касающийся стратегической стабильности, к настоящему времени был конструктивным и полезным.