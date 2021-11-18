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Премьер Польши Моравецкий призвал остановить «Северный поток – 2»

Премьер Польши Моравецкий: ФРГ не стоит давать России дополнительные деньги закупками газа
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию помешать запуску российского газопровода «Северный поток-2» (СП-2). Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает издание Bild.

В потоке: почему создание «дочки» Nord Stream 2 упростит сертификацию СП-2
И как приостановка процедуры повысила цены на газ

«Нужно работать вместе ради мира, а не давать (президенту России. — Ред.) Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», — заявил Моравецкий.

По его словам, в рамках достижения мира процедура сертификации СП-2 должна быть прекращена, пишет «Газета.Ru».

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

В свою очередь эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что произошедшее не является ударом по газопроводу. В нынешнем же решении немецкого регулятора есть позитивный сигнал о том, что он не отказывает Nord Stream 2 AG, а просто призывает перерегистрироваться в немецкую юрисдикцию, добавил Юшков.

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) выразил сожаление в связи с приостановкой сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG «Северный поток – 2» и указал, что надеется на независимую экспертизу. Председатель организации Оливер Хермес предостерег от политизации данного процесса.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Изначально оценивалось, что для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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