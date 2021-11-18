Спасенные от COVID-19 калининградцы поблагодарили военных медиков

Командование Балтийским флотом получило необычное письмо от жителя Калининградской области. Андрей Энгель с супругой заболели коронавирусом и оказались на лечении у специалистов Многофункционального медицинского центра на базе ФГБУ «1409 Военно-морской клинический госпиталь МО РФ». За спасение жизней супруги поблагодарили медиков в письме, о чем стало известно в четверг, 18 ноября.

«Я и моя супруга столкнулись с тяжелой формой вируса COVID-19. На лечении находились в Многофункциональном медицинском центре в Калининграде. Искренне благодарим начальника Центра Михаила Панькова, заведующего 28 отделением госпиталя Ивана Попеля, а также весь персонал реанимационного отделения за ваши усилия, старания, высокий профессионализм, доброту сердца, чуткость и большое мастерство. Низкий вам поклон», — приводит слова Энгеля пресс-служба Минобороны РФ.

С начала эксплуатации многофункционального медицинского центра на базе ФГБУ «1409 Военно-морской клинический госпиталь МО РФ» в Калининграде лечение от коронавируса в нем прошли более 1000 человек. Среди них есть жители Калининградской области, которые проходят лечение по согласованию с Министерством здравоохранения по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС).

Многофункциональный медицинский центр МО РФ в Калининграде является самым современным и высокотехнологичным медучреждением на территории региона. Ежедневно в антиковидный госпиталь поступают на лечение пять–семь человек. Пациентов с легкой степенью заболевания размещают в инфекционном отделении, тяжелые случаи — в реанимацию. По словам военных медицинских специалистов Балтийского флота, принципы лечения тяжелых больных остались прежними, но сократился срок госпитализации.

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу продолжить создание военных госпиталей для борьбы с коронавирусом в регионах, где наблюдается наиболее сложная ситуация.

Минобороны РФ 8 ноября сообщило, что военные медики на территории подмосковной Кубинки развернули временный госпиталь для лечения больных COVID-19. В инфекционном стационаре развернуто более 600 койко-мест, ведется прием пациентов.

29 октября более 30 военных медиков Центрального военного округа приступили к лечению больных COVID-19 в Хакасии. Специалисты располагают опытом диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе врачебно-сестринских бригад — 33 военных медика, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие врачи.