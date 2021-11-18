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Президент Чехии Земан скоро будет выписан из госпиталя

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Президент Чехии Милош Земан скоро будет выписан из больницы. Сейчас он проходит лечение в Центральном военном госпитале в Праге, передает телеканал «Известия». По данным Чешского информационного агентства, точные сроки выписки главы государства пока не установлены. При этом председатель Гражданской демократической партии Петр Фиала сообщил, что Земан покинет госпиталь до 26 ноября.

Глава Чехии находится в клинике с 10 октября. Причины госпитализации официально не назывались. В начале ноября сообщалось: у Земана диагностировали цирроз печени.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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