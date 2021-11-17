Дорогу к новой школе в Петрозаводске откроют в конце ноября

В Петрозаводске в конце месяца планируют открыть автодорогу к новой школе № 55 на Древлянке. Об этом ИА «Карелinform» сообщили в минтранспорта республики.

Согласно контракту с подрядчиком, до 26 ноября рабочие должны выполнить ряд необходимых технических условий, в том числе наладить работу светофоров. Открытие проезжей части запланировано на 30 ноября.

По данным ИА «Карелinform», ранее жители Петрозаводска пожаловались на отремонтированную, но закрытую дорогу к школе № 55. В соцсетях родители писали о том, что приходится оставлять машины на соседних проездах и мешать местным жителям. Кроме того, в районе пока остаются закрытыми и объездные пути.

По данным минтранса, в конце ноября также планируется завершить работы на улицах Оборонная и Новоселов.