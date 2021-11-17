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Назван возможный срок нейтрализации ВСУ в случае нападения

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В случае нападения Украины на Крым или другие территории России Черноморский флот РФ полностью нейтрализует все военные корабли и береговую военную инфраструктуру противника в период от 50 минут до 10 часов. Об этом заявил высокопоставленный источник, капитан первого ранга в отставке.

Он обратил внимание на то, что таковы «военные нормативы современных армий». При этом, по словам военного, для решения проблемы, связанной с нападением с украинской стороны, в Крыму развернут «пузырь запрета доступа».

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Кроме того, он добавил, что у Новороссийска имеются все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также иные средства. В частности, как указал капитан первого ранга в отставке, речь идет о ВКС, ВДВ и подразделениях морской пехоты.

В то же время он пояснил, что «не представляет ситуации, когда Россия сама бы атаковала первой, а не действовала реактивно», передает его слова Telegram-канал «Главмедиа» в среду, 17 ноября.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, в тот же день отметил, что Киев прикрывает свои действия по подрыву Минских соглашений путем нагнетания «страшилок» про российскую угрозу. Кроме того, он указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский не против того, чтобы спровоцировать инциденты в Донбассе, надеясь на помощь Запада.

При этом в марте украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент». По ее словам, необходимо дождаться, когда в России начнутся «процессы турбулентности».

Депутат рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин выразил мнение, что воинственная риторика на Украине в последнее время звучит не просто так, а страна готовится к реальной войне. Кузьмин обратил внимание на то, что в стране звучат постоянные призывы «кого-то убивать, что-то взрывать, подтягивать войска, отбирать что-то».

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение. Украина отказывается признавать итоги голосования. Москва неоднократно утверждала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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