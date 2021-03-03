Украинский депутат заявил о подготовке страны к реальной войне

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин считает, что воинственная риторика на Украине в последнее время звучит не просто так, а страна готовится к реальной войне. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «112» в среду, 3 марта.

Кузьмин обратил внимание на то, что в стране звучат постоянные призывы «кого-то убивать, что-то взрывать, подтягивать войска, отбирать что-то».

«А зачем это заявление генштаба Украины о том, что они начали подготовку к уличным боям? Это они на каких улицах бои собрались устраивать? В Донецке и Луганске или в Симферополе и Севастополе?» — сказал он.

Таким образом, по мнению политика, Украина всерьез готовится к войне. Об этом также свидетельствуют заявления главы украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Минские договоренности не будут выполняться.

Накануне украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент».

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель такое заявление назвал безумием. Он также отметил, что власти Украины ввергли свою страну в гражданскую войну и экономический кризис, а теперь еще хотят «позариться» на полуостров.

Ранее, в декабре 2020 года, экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный также призывал провести военную операцию по захвату Крыма и вернуть эти территории Киеву силой.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение. Украина отказывается признавать итоги голосования.

В России неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных намерений в отношении других государств. Москва неоднократно утверждала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.