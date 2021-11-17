Турция пообещала помощь Азербайджану в конфликте с Арменией

Армения должна осознавать бесперспективность провокаций в отношении Азербайджана. Об этом в среду, 17 ноября, в ходе пресс-конференции заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, напомнив, что Анкара всегда поддержит Баку.

По его словам, Ереван обязан поддержать мирные инициативы в регионе. Чавушоглу осудил действия армии Армении на границе с Азербайджаном, назвав действия армянской стороны террористической атакой против Баку.

«Турция поддерживала и продолжит поддерживать братский Азербайджан», — цитирует дипломата Anadolu.

Ранее в среду Евросоюз призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры для всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов. ЕС напомнил о приверженности «работе с Арменией и Азербайджаном для преодоления напряженности».

Также в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин предпринимает активные действия по деэскалации обстановки на армяно-азербайджанской границе. Единственный путь по стабилизации ситуации — выполнение трехсторонних договоренностей, отметил он.

За день до этого в армянском министерстве обороны сообщили, что в результате боевых действий с Азербайджаном Армения потеряла связь с 24 военнослужащими, один погиб, 13 взяты в плен. В ведомстве добавили, что под контроль вооруженных сил Азербайджана перешли две армянские боевые позиции.

В свою очередь в минобороны Азербайджана подтвердили гибель семи и ранение 10 военных в ходе конфликта на границе. Отмечается, что ситуация на границе в настоящий момент стабильна.

Огонь прекратили после переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым.