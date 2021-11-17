Источники рассказали о просьбе Байдена к КНР понизить мировые цены на нефть

Президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита с председателем Китая Си Цзиньпином попросил КНР использовать нефть из собственных запасов, что, по его словам, должно привести к понижению мировых цен на этот ресурс. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники в среду, 17 ноября.

Предложение обсуждалось в рамках продолжающихся дискуссий по экономическому сотрудничеству между двумя странами. Предполагается, что оба государства будут одновременно использовать нефть из своих стратегических запасов, что повысит предложение на внутренних рынках.

По данным издания, Си Цзиньпин заявил, что открыт к предложениям такого рода, но пока не готов взять на себя конкретные обязательства из-за необходимости изучить внутренние потребности страны в нефти.

При этом американская сторона планирует самостоятельно выставить на торги нефть из резервов независимо от итогового решения Пекина. Ожидается, что это произойдет в конце ноября.

Мировые цены на нефть растут с сентября, достигая максимальных показателей за последние месяцы. Аналитики связывали это с резким подорожанием газа и переключением потребителей на альтернативный вид топлива.

По данным на 15:06 мск, январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Brent дешевеют на 1,03%, до $81,58 за баррель, январские фьючерсы на нефть WTI — на 0,76%, до $79,13.

29 октября агентство Bloomberg сообщало, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию, стараясь убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи этого ресурса. Администрация американского лидера Джо Байдена обеспокоилась ростом стоимости бензина, цена которого достигла семилетнего максимума.

По данным журналистов, официальные лица США, Японии и Индии начали призывы к другим крупным потребителям и странам — экспортерам нефти еще около трех недель назад из-за роста цены нефти до $85 за баррель.

В начале ноября Байден заявил, что, если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти выше договоренностей, это будет неверным решением и приведет к дальнейшему подорожанию топлива в мире.

В Кремле заявили, что РФ является участницей договоренностей альянса и будет следовать обязательствам в рамках этих договоренностей.