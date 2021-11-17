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Источник сообщил об обысках у проректора и финдиректора РАНХиГС

Источник сообщил об обысках у проректора и финдиректора РАНХиГС по делу о мошенничестве
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Следователи провели обыски у проректора РАНХиГС Ивана Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова по делу о мошенничестве. Об этом в среду, 17 ноября сообщает источник «Известий».

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Обыски и допросы прошли в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с фиктивным трудоустройством в учебное заведение.

Следственные действия связаны с делом в отношении бывшего замминистра просвещения России и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, а также ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева.

Ракову взяли под стражу 7 октября по делу о хищении. Она обвиняется в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Фигурантка арестована до 6 декабря 2021 года.

Кроме того, был арестован муж Раковой Артур Стеценко — он вместе с ней работал в «Фонде новых форм развития образования». Супруги проходят обвиняемыми по делу о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников фонда в РАХиГС. В вузе обвинения отрицают.

Помимо прочего по делу экс-замминистра просвещения были взяты под стражу два топ-менеджера Сбербанка. Суд на два месяца отправил в СИЗО управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» банка Максима Инкина и управляющего директора Сбербанка Евгения Зака. До 29 ноября также арестована преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Ее подозревают в мошенничестве.

Также 12 октября Зуева задержали в качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». 19 октября Зуеву предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. 20 октября он был госпитализирован из квартиры, где находился под домашним арестом. 9 ноября суд отменил домашний арест Зуева и отправил его в СИЗО.

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