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Защита обжалует перевод в СИЗО ректора Шанинки Зуева

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Защита обжалует перевод в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил его адвокат Сергей Кожура.

Расхитительное место: ректору Шанинки грозит до 10 лет тюрьмы
Сергея Зуева задержали по делу о хищении в особо крупном размере, при этом вуз получал миллионы долларов от американского фонда

«Мы, безусловно, обжалуем данное решение в апелляционном суде. Не принято, чтобы вместе с резолютивной частью оглашалась мотивировочная, поэтому нам пока неизвестно, что там может быть написано. Но можем предположить, что решение не основано на законе», — заявил он «РИА Новости».

Суд отменил домашний арест Зуева и перевел его в СИЗО ранее в этот день.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство прокуратуры. Надзорный орган оспаривал решение Тверского суда Москвы, вынесенное 13 октября, согласно которому Зуева поместили под домашний арест с запретом на совершение ряда действий. Защита обвиняемого постановление первой инстанции не обжаловала.

В течение месяца у Зуева было несколько гипертонических кризов, в октябре он был госпитализирован.

19 октября сообщалось, что ректору Шанинки предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. До этого в тот же день прокуратура обжаловала домашний арест, избранный для него Тверским судом Москвы в качестве меры наказания.

12 октября Зуева задержали в качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Кроме Зуева по данному делу проходит и бывший заместитель министра просвещения РФ и экс-вице-президент «Сбера» Марина Ракова.

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