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Суд перевел в СИЗО ректора Шанинки Зуева

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Суд отменил домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева и перевел его в СИЗО. Об этом 9 ноября сообщил «Интерфакс».

Расхитительное место: ректору Шанинки грозит до 10 лет тюрьмы
Сергея Зуева задержали по делу о хищении в особо крупном размере, при этом вуз получал миллионы долларов от американского фонда

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Надзорный орган оспаривал решение Тверского суда Москвы, вынесенное 13 октября, поместившего Зуева под домашний арест с запретом на совершение ряда действий.

Защита обвиняемого постановление первой инстанции не обжаловала.

В течение месяца у Зуева было несколько гипертонических кризов, в октябре он был госпитализирован.

19 октября сообщалось, что ректору Шанинки предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. До этого в тот же день прокуратура обжаловала домашний арест, избранный для него Тверским судом Москвы в качестве меры наказания.

12 октября Зуева задержали в качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Кроме Зуева по данному делу подозревается и бывший заместитель министра просвещения РФ и экс-вице-президент Сбера Марина Ракова.

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