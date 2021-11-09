Суд перевел в СИЗО ректора Шанинки Зуева

Суд отменил домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева и перевел его в СИЗО. Об этом 9 ноября сообщил «Интерфакс».

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Надзорный орган оспаривал решение Тверского суда Москвы, вынесенное 13 октября, поместившего Зуева под домашний арест с запретом на совершение ряда действий.

Защита обвиняемого постановление первой инстанции не обжаловала.

В течение месяца у Зуева было несколько гипертонических кризов, в октябре он был госпитализирован.

19 октября сообщалось, что ректору Шанинки предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. До этого в тот же день прокуратура обжаловала домашний арест, избранный для него Тверским судом Москвы в качестве меры наказания.

12 октября Зуева задержали в качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Кроме Зуева по данному делу подозревается и бывший заместитель министра просвещения РФ и экс-вице-президент Сбера Марина Ракова.