В Польше назвали дату начала строительства стены на границе с Белоруссией

Польша начнет строительство заграждения на границе с Белоруссией 15 декабря. Об этом в среду, 17 ноября, заявил польский сенатор Кшиштоф Мруз.

«Мы заканчиваем выбор исполнителей. Физически строительство начнется 15 декабря», — сказал он в эфире Польского телевидения.

15 ноября в министерстве внутренних дел Польши объявили о том, что строительство стены на польско-белорусской границе начнется в декабре и должно завершиться в первой половине следующего года, пишет издание ERR.

Согласно сообщению ведомства, договоры на строительство будут заключены 15 декабря, а работа будет вестись круглосуточно в три смены. Стоимость заграждения оценивается в €353 млн, стена закроет участок границы протяженностью 180 км.

15 ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени указал на то, что санкции ЕС против Белоруссии будут включать разрыв лизинговых контрактов с «Белавиа».

За день до этого Боррель заявил, что согласен с позицией России в необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Он подчеркнул, что не верит в идею строительства стены на границе Польши и Белоруссии.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.