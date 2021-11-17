Патрушев заявил о взаимосвязи экспериментов с вирусами и появлением болезней

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев заявил о том, что тенденция к появлению новых инфекций стала следствием экспериментов с вирусами. Слова Патрушева 17 ноября приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.

«Сегодня биологические риски обусловливаются событиями, связанными в первую очередь с деятельностью человека. Это опасные эксперименты с вирусами и патогенами на потенциально опасных биологических объектах и развитие генной инженерии, в том числе синтетической биологии, позволяющей играть геномом в преступных целях», — сказал Патрушев на ежегодной встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.

Ранее, 10 ноября, академик РАН, директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что подтвердить лабораторное или же естественное происхождение коронавируса нельзя.

По его словам, единственной возможностью определить его происхождение, если COVID-19 действительно был создан искусственно, является чистосердечное признание того, кто при этом присутствовал. Ученый заверил, что проводить исследования в попытках выявить природу возникновения вируса бессмысленно.

Ранее, 29 октября, Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что SARS-CoV-2 не был создан в качестве биологического оружия. В документе также указано, что официальные лица Китая не знали о вирусе до возникновения первоначальной вспышки COVID-19.

15 октября главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова сообщила, что искать источник происхождения коронавируса нет смысла, поскольку это не имеет критического значения. По ее словам, эксперименты с вирусом могут помочь в борьбе с ним, а лишний страх и регулирование осложнят ситуацию.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Тогда специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса.

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