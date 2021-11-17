Прямой эфир
Экономика
В ЦБ заявили об ожидании роста ипотечного кредитования на 25–27%
Экономика
Белоруссия на трое суток ограничила прокачку нефти через Польшу
Экономика
ФАС предложила проверить поставщиков топлива для борьбы с суррогатами
Общество
Синоптики предупредили о возможности выпадения четверти месячной нормы осадков в Москве
Мир
Польские силовики отразили новую попытку штурма границы мигрантами
Экономика
Автоматика отключила от сети первый энергоблок БелАЭС
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1150 за тысячу кубометров
Общество
Комитет ГД рекомендовал принять законопроект о расширении полномочий полиции
Общество
В Хабаровском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Мир
Россия обжалует решение о передаче скифского золота Украине

Патрушев заявил о взаимосвязи экспериментов с вирусами и появлением болезней

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев заявил о том, что тенденция к появлению новых инфекций стала следствием экспериментов с вирусами. Слова Патрушева 17 ноября приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.

Уйти в вирус: Путин допустил появление новых штаммов СOVID-19
Как страны АТЭС предлагают международному сообществу преодолеть пандемию

«Сегодня биологические риски обусловливаются событиями, связанными в первую очередь с деятельностью человека. Это опасные эксперименты с вирусами и патогенами на потенциально опасных биологических объектах и развитие генной инженерии, в том числе синтетической биологии, позволяющей играть геномом в преступных целях», — сказал Патрушев на ежегодной встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.

Ранее, 10 ноября, академик РАН, директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что подтвердить лабораторное или же естественное происхождение коронавируса нельзя.

По его словам, единственной возможностью определить его происхождение, если COVID-19 действительно был создан искусственно, является чистосердечное признание того, кто при этом присутствовал. Ученый заверил, что проводить исследования в попытках выявить природу возникновения вируса бессмысленно.

Ранее, 29 октября, Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что SARS-CoV-2 не был создан в качестве биологического оружия. В документе также указано, что официальные лица Китая не знали о вирусе до возникновения первоначальной вспышки COVID-19.

15 октября главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова сообщила, что искать источник происхождения коронавируса нет смысла, поскольку это не имеет критического значения. По ее словам, эксперименты с вирусом могут помочь в борьбе с ним, а лишний страх и регулирование осложнят ситуацию.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Тогда специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021