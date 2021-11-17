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Терапевт дала рекомендации по сохранению работоспособности в холода

Терапевт Чернышова рассказала, что поможет сохранить работоспособность в холода
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Сбалансированное питание, физические нагрузки и режим сна даже зимой — залог крепости, бодрости и энергичности, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова 16 ноября порталу «Москва 24».

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«В холода мы склонны сокращать физическую активность: реже выходим на улицу, реже занимаемся физкультурой. Но надо брать себя в руки и двигаться. Например, придя с прогулки, человек уже себя чувствует по-другому, то же самое касается утренней зарядки», — пояснила Чернышова.

Необходимо выделить время на отдых и отправляться спать до полуночи.

«Это самый ценный сон. Мы гораздо больше успеваем починить поломок в организме, случившихся за день, восполнить дефициты. Желательно ложиться спать в 22:00», — отметила она.

Врач также призвала ограничить употребление тонизирующих напитков — крепких чая и кофе — в надежде прогнать сонливость. Такие стимуляторы истощают нервную систему, тогда как обычная вода насыщает клетки и бодрит. Вклад в повышение работоспособности вносят фрукты, овощи с минимальной кулинарной обработкой, зелень. Ими следует, по словам специалиста, обогащать рацион в холодное время года, а к витаминным комплексам обращаться только по рекомендации врача.

«Сначала нужно убедиться, что имеется дефицит витаминов, потому что есть случаи передозировки, например с витаминами группы В – вплоть до панических атак. Врач сориентируется по жалобам, назначит минимум анализов для подтверждения и уже порекомендует витамины», — подытожила терапевт.

Ранее, 15 ноября, исследование сервиса «Зарплата.ру» показало, что с наступлением холодного времени года работоспособность людей падает, становится сложнее вставать по утрам, ощущается вялость и нехватка энергии.

В октябре психологи «СберУслуги» и медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» раскрыли способ сохранения осенью заряда бодрости и хорошего настроения. Специалисты советуют чаще выходить на улицу, находить время на недолгую прогулку днем в будни, даже в пасмурную погоду.

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