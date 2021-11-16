Исследование показало влияние холода на работоспособность россиян

Исследование сервиса «Зарплата.ру», показало, что от холода россияне впадают в «трудовую спячку». Об этом 16 ноября сообщает «РИА Новости» .

Данные свидетельствуют о том, что почти 50% россиян хуже работают с приходом холодов.

С наступлением холодного времени года работоспособность падает, становится сложнее вставать по утрам, ощущается вялость и нехватка энергии, говорится в исследовании. 43% респондентов отметили ухудшение работоспособности с наступлением холодов.

Кроме того, отмечается, что большинство опрошенных сообщили о повышении утомляемости при минусовых температурах (39%), появлении сонливости (29%), трудном подъеме утром из-за темноты (15%), апатии ввиду долгого отсутствия солнца (11%) и обострении депрессии (6%).

Также они добавили, что для борьбы с этими симптомами употребляют витамины (35%), чаще пьют кофе (33%), активнее занимаются физкультурой (13%) и стараются больше гулять (10%) и отдыхать (9%).

При этом 31% респондентов признались, что зимой хотели бы работать на удаленке (из дома), 25% россиян предпочли бы, чтобы в холодное время года рабочий день начинался бы позже — в светлое время суток, а 17% хотели бы иметь возможность отдохнуть в течение рабочего дня.

В начале ноября, из результатов исследования сервиса «Работа.ру», стало известно, что большинство опрошенных россиян (72%) предпочитают работу в дистанционном формате.