Прямой эфир
Политика
Путин изменил состав президиума Госсовета
Мир
Американский эсминец Porter начал переход из Черного моря в Средиземное
Мир
Эстония решила укрепить границу с РФ проволокой
Происшествия
Boeing 737 совершил вынужденную посадку в Новосибирске
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19
Мир
Все самолеты РФ на авиасалоне в Дубае оснастили российскими двигателями
Наука
Экраны с ИИ для проверки QR-кодов создали в РФ
Мир
США отказались эвакуировать своих граждан из Эфиопии
Мир
Казахстан и Россия договорились об экспорте электроэнергии из РФ
Экономика
Средняя доходность инвестиций физлиц в фондовый рынок составила 5,4%

Исследование показало влияние холода на работоспособность россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследование сервиса «Зарплата.ру», показало, что от холода россияне впадают в «трудовую спячку». Об этом 16 ноября сообщает «РИА Новости» .

Данные свидетельствуют о том, что почти 50% россиян хуже работают с приходом холодов.

Выписанное сверить: у 33% россиян возникают сложности с покупкой лекарств
Что может решить проблему с обеспечением граждан медикаментами

С наступлением холодного времени года работоспособность падает, становится сложнее вставать по утрам, ощущается вялость и нехватка энергии, говорится в исследовании. 43% респондентов отметили ухудшение работоспособности с наступлением холодов.

Кроме того, отмечается, что большинство опрошенных сообщили о повышении утомляемости при минусовых температурах (39%), появлении сонливости (29%), трудном подъеме утром из-за темноты (15%), апатии ввиду долгого отсутствия солнца (11%) и обострении депрессии (6%).

Также они добавили, что для борьбы с этими симптомами употребляют витамины (35%), чаще пьют кофе (33%), активнее занимаются физкультурой (13%) и стараются больше гулять (10%) и отдыхать (9%).

При этом 31% респондентов признались, что зимой хотели бы работать на удаленке (из дома), 25% россиян предпочли бы, чтобы в холодное время года рабочий день начинался бы позже — в светлое время суток, а 17% хотели бы иметь возможность отдохнуть в течение рабочего дня.

В начале ноября, из результатов исследования сервиса «Работа.ру», стало известно, что большинство опрошенных россиян (72%) предпочитают работу в дистанционном формате.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021