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Трамп потребовал лишить Пулитцеровской премии расследовавшие его выборы газеты

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал отозвать Пулитцеровскую премию у газет The New York Times и The Washington Post. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Трампа по вторник, 16 ноября.

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Газеты получили премию в 2018 году за освещение расследования якобы вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, связанного с Трампом.

В документе указывается, что многие использованные газетами материалы были признаны недостоверными.

«Учитывая вышеизложенное, мы требуем, чтобы руководство Пулитцеровской премии предприняло немедленные шаги, чтобы вычеркнуть The New York Times и The Washington Post из списка победителей 2018 года за национальный репортаж. Отказ это сделать приведет к судебной тяжбе» — текст письма приводит портал Just The News.

1 ноября из результатов опроса, проведенного общественной организацией Public Religion Research Institute, стало известно, что почти каждый третий житель США (31%) уверен в фальсификации президентских выборов 2020 года и считает, что победу у кандидата от республиканцев и действовавшего на тот момент главы государства Дональда Трампа «украли».

6 января 2021 года сторонники Трампа после митинга ворвались в здание конгресса, где должно было пройти утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Заседание было сорвано. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

25 сентября Трамп рассказал об условии, которое могло бы помешать ему снова баллотироваться на президентский пост: он назвал «звонок врача» причиной, способной пресечь его попытки вернуться в Белый дом. Экс-президент посетовал, что не может смотреть на происходящее в стране и то, что с ней делают, поэтому будет снова предпринимать попытки возглавить ее.

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