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Вучич сообщил о намерении увеличить закупки российского газа

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Сербия планирует увеличить закупки российского газа. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, передает телеканал «Известия». По его словам, он намерен предложить российскому лидеру Владимиру Путину одобрить поставки 3 млрд куб. м в год. Белград рассчитывает на подписание нового долгосрочного контракта на 10 лет. Стороны проведут переговоры о поставках топлива в зимний период 25 ноября. Вучич сообщил, что зимой Сербия в сутки тратит 1,8 млн куб. м газа. В резерве страны на сегодняшний день 161 млн куб. м топлива.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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