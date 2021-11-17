Вучич сообщил о намерении увеличить закупки российского газа

Сербия планирует увеличить закупки российского газа. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, передает телеканал «Известия». По его словам, он намерен предложить российскому лидеру Владимиру Путину одобрить поставки 3 млрд куб. м в год. Белград рассчитывает на подписание нового долгосрочного контракта на 10 лет. Стороны проведут переговоры о поставках топлива в зимний период 25 ноября. Вучич сообщил, что зимой Сербия в сутки тратит 1,8 млн куб. м газа. В резерве страны на сегодняшний день 161 млн куб. м топлива.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.