Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное проведение испытания противоспутниковой системы. Во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области 16 ноября он пояснил, что в ходе испытания был поражен недействующий космический аппарат «Целина-Д».

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она «ювелирно» поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют», — сказал Шойгу.

В дополнение к словам министра, военное ведомство представило результат анализа движения сопровождаемых и вновь обнаруженных космических объектов вблизи Международной космической станции (МКС). Специалисты объяснили, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях, к тому же МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40–60 км, что не может угрожать станции.

Также российское Минобороны назвало лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона о том, что Россия своими действиями якобы ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами.

«Россия на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого договора внесен в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют», — приводит «Газета.Ru» заявление Минобороны РФ.

США в 2020 году создали Космическое командование и приняли новую стратегию по космосу, одной из целей которой является «создание комплексного военного преимущества в космосе». При этом Пентагон ни разу не уведомлял Россию о своих орбитальных испытаниях ударно-боевых средств, включая модификации беспилотных космических аппаратов X-37, отметили российские военные.

15 ноября в «Роскосмосе» сообщили, что космический мусор, приближавшийся к МКС, больше не угрожает станции. Экипаж работает штатно. Согласно переговорам экипажа с Землей, космический мусор в понедельник пролетел мимо МКС, но может снова вернуться к станции.

16 ноября гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел телефонный разговор с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном. По итогам беседы, как выразился Рогозин, «обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы».