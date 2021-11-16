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Психолог назвала последствия издевательств для постояльцев дома престарелых

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Уровень стресса, переживаемый постояльцами дома престарелых в Мытищах, может отразиться на состоянии здоровья пожилых людей и спровоцировать обострение серьезных заболеваний. Об этом рассказала психолог Кристина Корнетская в беседе с «Известиями» во вторник, 16 ноября.

«Стресс не так важен, как те чувства, которые человек испытывает, те последствия, которые он приносит. Это различные сердечно-сосудистые заболевания, аллергические реакции, общее состояние организма, снижение иммунитета», — пояснила психолог.

По словам специалиста, на видеороликах виден уровень стресса, который испытывают постояльцы дома престарелых — по их возбудимости, нервному напряжению. Она напомнила, что стресс активизирует выброс адреналина, который стимулирует реакции «бей/беги». Но из-за того, что пожилые люди находятся в условиях ограниченного проявления своих жизненных аспектов, им приходится смиряться и терпеть — ни защититься, ни убежать они не могут. Подобное чревато различными заболеваниями и нервными состояниями, вплоть до депрессии и нежелания жить, добавила Корнетская.

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«Когда ты поступательно провоцируешь человека испытывать какие-то определенные чувства, у человека всё больше и больше скапливается нервного напряжения внутри, и он уже не может эту реальность воспринимать как такую заботливую», — продолжила психолог.

Она подчеркнула, что в подобных состояниях необходима возможность высказаться, проявить себя в чем-то, расслабиться. Но если такой возможности нет, нарастающее нервное напряжение может достичь такого уровня, с которым пенсионерам будет очень трудно справиться, заключила Корнетская.

Прокуратура Московской области 15 ноября провела доследственную проверку и постановила подготовить исковое заявление о прекращении деятельности дома престарелых в Мытищах, где, согласно распространенному в Сети ролику, над постояльцами издевались и содержали в ужасных условиях.

Следственный комитет России 16 ноября по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудил уголовное дело после появления в Сети видеоролика с привязанной к кровати пожилой женщиной.

Бывшая сотрудница дома престарелых в Мытищах в беседе с «Известиями» рассказала, что, согласно ее наблюдениям, работники пансионата выпивали на рабочем месте и состоят в сговоре с черными риэлторами. Она уточнила, что пребывание в пансионате обходится родственникам пожилых людей от 25 до 40 тыс. рублей в месяц.

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