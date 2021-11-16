После издевательств в доме престарелых в Мытищах возбудили уголовное дело

В Московской области возбудили уголовное дело после появления в соцсетях видео с привязанной к кровати пенсионеркой в доме престарелых в Мытищах. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в СК РФ на своем сайте.

Следователи осмотрели учреждение, запросили ряд документов и провели опрос постояльцев пансионата, которые попали на кадры видео, вызвавшего общественный резонанс.

По результатам опроса правоохранители установили, что противоправные действия в отношении пенсионеров не совершались.

«Врачом травматологом проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого внешних видимых телесных повреждений у пенсионерок не выявлено. Также опрошено 15 других постояльцев, которые пояснили, что каких-либо противоправных действий со стороны работников в отношении них не совершалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие устанавливает местонахождение бывшей сотрудницы пансионата, которая сняла и опубликовала видео.

«С целью установления следственным путем всех обстоятельств произошедшего в доме для престарелых людей в городе Мытищи и озвученных в СМИ <...> возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — пишет «РИА Новости».

Накануне представитель прокуратуры Подмосковья заявил, что ведомство потребует прекращения деятельности дома престарелых в Мытищах, где, согласно распространенному в Сети ролику, над постояльцами издевались и содержали в ужасных условиях.

В октябре прокуратурой уже проводилась проверка, но данных о причинении телесных повреждений постояльцам тогда не было выявлено. Проверяющие провели опрос проживающих в доме, в ходе которого никто о повреждениях или побоях не сообщал, уточнил представитель подмосковной прокуратуры.

Ранее одна из сотрудниц частного дома престарелых в Мытищах рассказала, как попала туда по приглашению подруги и ужаснулась местным правилам. Ее оставили за старшую с парой выпивающих коллег. Женщина стала «гонять» нерадивых сотрудников и жаловаться руководству.

Женщина также сообщила, что в пансионате промышляют «черные риелторы», отнимают у пожилых квартиры и морят голодом. Ужасные условия содержания постояльцев подтвердила еще одна бывшая сотрудница дома престарелых.