Экс-сотрудница пансионата в Мытищах обвинила персонал в пьянстве

Бывшая сотрудница дома престарелых в Мытищах, где, согласно распространенному в Сети ролику, над постояльцами издевались и содержали в ужасных условиях, сообщила во вторник, 16 ноября, в беседе с «Известиями», что работники пансионата выпивают на рабочем месте и состоят в сговоре с черными риэлторами.

«Там орудуют черные риэлторы. Половина этих бабушек уже остались без квартир. Родственники спихивают бабушек, продают квартиры и делятся», — рассказала женщина.

Кроме того, по ее утверждению, сотрудники употребляют алкоголь прямо на работе. Постояльцев накачивают лекарствами и привязывают к кроватям.

«Там два сотрудника выпивают. Я не любитель этого дела, я работаю. Начала их гонять. Повар пожаловалась управляющей, что они кидаются, пьют. Она приехала поругала и на этом всё», — отметила собеседница.

По ее словам, она пыталась призвать работников к дисциплине и начала ухаживать за пациентами как положено. Однако получила за это выговор от начальства. Женщина пояснила, что ей пришлось уволиться, поскольку она уже не могла выносить всего, что творилось в пансионате.

«Утром мы должны встать, повести в душ тех, кто ходит. Снять белье, искупать, поменять белье, поменять постель. Я начала это делать, а им это не очень нравится. А то, что там все люди в чесотке, с не стриженными ногтями, им всё равно», — уточнила бывшая сотрудница дома престарелых.

Как заметила женщина, пребывание в пансионате обходится родственникам пожилых людей от 25 до 40 тыс. рублей в месяц. Дом престарелых расположен в арендованном частном трехэтажном доме в подмосковных Мытищах.

15 ноября в прокуратуре Московской области сообщили, что после проведения доследственной проверки ведомство потребует прекращения деятельности дома престарелых в Мытищах.

Представитель прокуратуры отметил, что все постояльцы были опрошены и лишь одна из женщин сообщила, что ее действительно привязывали, но она не помнит, зачем. Грязи и антисанитарии в помещениях проверяющие не отметили, однако определенные нарушения санитарных норм были выявлены.

В октябре ведомством уже проводилась проверка, но данных о причинении телесных повреждений постояльцам тогда не было выявлено. Проверяющие провели опрос проживающих в доме, в ходе которого никто о повреждениях или побоях не сообщал, уточнил представитель подмосковной прокуратуры.