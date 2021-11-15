Прокуратура Подмосковья потребует закрыть дом престарелых в Мытищах

Прокуратура Московской области потребует прекращения деятельности дома престарелых в Мытищах, где, согласно распространенному в Сети ролику, над постояльцами издевались и содержали в ужасных условиях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 15 ноября после проведения доследственной проверки.

«В связи с этим будет приготовлено исковое заявление о приостановлении по оказанию услуг круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста. Также в связи с размещением в СМИ информации о побоях, причинении телесных повреждений постояльцам информация направлена в МВД по городскому округу Мытищи для проведения процессуальной проверки», — сказал представитель прокуратуры.

Он добавил, что все постояльцы были опрошены и лишь одна из женщин сообщила, что ее действительно привязывали, но она не помнит, зачем. Грязи и антисанитарии в помещениях проверяющие не отметили, однако определенные нарушения санитарных норм были выявлены.

«В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил. В настоящее время решается вопрос о предъявлении искового заявления о прекращении деятельности по предоставлению социальных услуг по размещению лиц престарелого возраста в жилом помещении», — говорится в сообщении прокуратуры.

В октябре прокуратурой уже проводилась проверка, но данных о причинении телесных повреждений постояльцам тогда не было выявлено. Проверяющие провели опрос проживающих в доме, в ходе которого никто о повреждениях или побоях не сообщал, уточнил представитель подмосковной прокуратуры.

Ранее одна из сотрудниц частного дома престарелых в Мытищах рассказала, как попала туда по приглашению подруги и ужаснулась местным правилам. Ее оставили за старшую с парой выпивающих коллег. Женщина стала «гонять» нерадивых сотрудников и жаловаться руководству.

«Пожаловалась управляющей. Она приехала, мол, ай-яй-яй, и всё. А те, видимо, нажаловались нашей старшей, так как она приехала с таким негативом, мол, ты чего тут свои порядки устанавливаешь. А я говорю, какие порядки?! Утром мы должны встать, кто ходячий — привести в душ, снять белье, помыть, искупать, одеть в чистое. Я начала это делать, а им это не понравилось. Видите, порядки свои навожу. А то, что у них там все в чесотке, ногти не стрижены, это нормально», — отметила экс-сотрудница дома престарелых.

Женщина также сообщила РЕН ТВ, что в пансионате промышляют «черные риелторы», отнимают у пожилых квартиры и морят голодом. Ужасные условия содержания постояльцев подтвердила еще одна бывшая сотрудница дома престарелых.

Ранее в этот же день, 15 ноября, в Кургане возбудили уголовное дело после проверки данных о жестоком обращении воспитанников старшего возраста с двухлетним мальчиком. На распространенном в Сети видео подростки наносят ребенку удары по голове и в живот. Кроме того, старшие дети курили и выдыхали дым в лицо мальчику.