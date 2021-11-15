Уголовные дела возбудили из-за издевательств над малышом в детдоме под Курганом

После проверки данных о жестоком обращении воспитанников старшего возраста с двухлетним мальчиком в детском доме в Курганской области следователи возбудили уголовные дела об истязании и халатности. Об этом 15 ноября сообщается на сайте СК региона.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилось несколько видеороликов из детского дома Юргамышского района, на которых запечатлено, как подростки-воспитанники этого учреждения издеваются над малышом.

На кадрах подростки наносят ребенку удары по голове и в живот. Кроме того, старшие дети курили и выдыхали дым в лицо мальчику.

В отношении двух 16-летних воспитанников полицией были составлены протоколы об административном правонарушении по статье о побоях.

«По результатам доследственной проверки возбуждены два уголовных дела (…) по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст.117 и ч.1 ст.293 УК РФ (истязание, халатность)», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Курганской области.

В прокуратуре Курганской области также начали собственную проверку по факту случившегося. На место происшествия выехали сотрудники аппарата надзорного ведомства, а ситуация находится на личном контроле прокурора области Андрея Назарова.