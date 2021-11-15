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СК и прокуратура проверят данные об издевательствах в детдоме под Курганом

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Управление Следственного комитета по Курганской области и региональная прокуратура начали проверку информации в соцсетях о жестоком обращении с маленькими воспитанниками детского дома в селе Кипель Юргамышского района, где подростки сняли на видео издевательства над малышом.

На опубликованных кадрах видно, что старшие дети курят в лицо малышу, заставляют его вдыхать дым, а также бьют по голове и в живот.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что в Кипельском детском доме, расположенном в Юргамышском районе Курганской области, имеются факты жестокого обращения с малолетними детьми со стороны воспитанников старшего возраста. По данному сообщению следственными органами <...> организована и проводится доследственная проверка. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального СК 14 ноября.

В прокуратуре Курганской области помимо сообщения о начале собственной проверки уточняется, что на место происшествия выехали сотрудники аппарата надзорного ведомства, а ситуация находится на личном контроле прокурора области Андрея Назарова.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, обеспечивающих соблюдение прав детей в детском учреждении, а также ответственных за надлежащий присмотр за малышами. По результатам в случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре 15 ноября.

23 августа уголовное дело возбудили по результатам проверки прокуратурой одного из петербургских центров для сирот — там истязали ребенка. Специалисты установили, что в период с февраля по май сотрудник учреждения «Центр содействия семейному воспитанию № 9» под видом воспитательного процесса истязал одного из подопечных. В частности, ребенку-сироте не раз наносили побои.

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