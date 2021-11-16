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Зампостпреда РФ назвала ситуацию в Белоруссии следствием внешнего вмешательства

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Кризис на границе Белоруссии и Польши — это следствие дестабилизирующего внешнего вмешательства. Такое заявление сделала заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Анна Евстигнеева во вторник, 16 ноября.

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«Ситуация в Белоруссии — яркий пример дестабилизирующего внешнего вмешательства и применения двойных стандартов. Это же касается и ситуации с мигрантами», — отметила дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, онлайн-трансляция ведется на сайте Организации.

По словам Евстигнеевой, Евросоюзу (ЕС) следует отказаться от двойных стандартов при решении проблемы и взять ответственность за свои действия. Российская сторона при этом готова посодействовать равноправному диалогу Белоруссии и ЕС, если Брюссель в этом заинтересован.

16 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинения президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы причастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе лживы.

15 ноября президент Литвы сказал, что мигранты с Ближнего Востока приезжают в Белоруссию якобы через Москву. Никаких подтверждений своих слов он не привел.

Вместе с тем президент России Владимир Путин отметил, что обвинения в причастности РФ к ситуации на границе Польши и Белоруссии — это «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую».

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны ЕС винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

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