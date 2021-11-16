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МО РФ сообщило об успешном поражении недействующего российского спутника в ходе испытаний

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Министерство обороны России сообщило об успешном поражении недействующего космического аппарата «Целина-Д», который находился на орбите с 1982 года, говорится в распространенном 16 ноября релизе Минобороны.

Ведомство также провело анализ ситуации с движением сопровождаемых и вновь обнаруженных космических объектов вблизи Международной космической станции (МКС).

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В Минобороны подчеркивают: никакой угрозы для МКС обломки уничтоженного спутника не представляют

«На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40–60 км», — пояснили специалисты.

Анализ ситуации в космическом пространстве был проведен с помощью программного комплекса визуализации. На ролике с моделированием орбиты обломков сбитого спутника можно увидеть доказательство того, что рисков из-за обломков старого спутника для МКС не было.

В этой связи в российском ведомстве добавили, что считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента США и Пентагона, которые попытались обвинить Россию в создании «рисков» для космонавтов на МКС и призвать «разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космоса», сообщает «Газета. RU».

В Минобороны напомнили, что фрагменты спутника «Целина-Д» внесены в главный каталог российской системы контроля космического пространства и взяты на сопровождение. Кроме того, подобные испытания в космосе уже проводились в США, Китае и Индии.

16 ноября гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел телефонный разговор с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном. По итогам беседы, как выразился Рогозин, «обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы».

15 ноября в «Роскосмосе» сообщили, что космический мусор, приближавшийся к МКС, больше не угрожает станции. Экипаж работает штатно. Согласно переговорам экипажа с Землей, космический мусор в понедельник пролетел мимо МКС, но может снова вернуться к станции.

В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подтвердил 16 ноября, что РФ успешно провела испытание противоспутниковой системы и «ювелирно» поразила недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».

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