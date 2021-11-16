МИД указал на готовность РФ обсуждать вопросы космической безопасности с США

Россия подтверждает готовность обсуждать с США и всеми заинтересованными государствами весь спектр вопросов космической безопасности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном во вторник, 16 ноября.

«В отличие от Вашингтона Россия не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе. Напротив, с самого начала освоения космического пространства выдерживаем последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и сохранение космоса для мирных целей. В связи с этим считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по ПГВК», — указано в комментарии.

Захарова подчеркнула: российская сторона убеждена в том, что запуск переговоров по международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью является верным путем к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ отметила, что испытание, в ходе которого был поражен недействующий российский спутник, осуществлялось в строгом соответствии с международным правом и не было направлено против кого-либо. По ее словам, образовавшиеся фрагменты не представляли угрозы и не создают помех или трудностей для функционирования орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности.

«Указанные действия реализованы в рамках плановой деятельности Минобороны России по обеспечению обороноспособности, направленной на предотвращение внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на Земле существующими и перспективными космическими средствами других государств», — указала Захарова.

Она также отметила, что с 1950-х годов США неуклонно проводят курс на использование космического пространства для проведения боевых операций и размещение в нем ударных систем вооружений в целях достижения военного превосходства вплоть до достижения тотального господства в космосе. Соответствующие задачи закреплены в обновленной «Оборонной космической стратегии» и доктринальном документе Космических сил США.

В рамках реализации этих планов осуществляется разработка систем вооружений, предназначенных для применения силы или угрозы силой в космосе, в том числе в упреждающем порядке. При этом Вашингтон без каких-либо предварительных оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, также проводя испытания с уничтожением своих космических аппаратов. Так, 20 февраля 2008 года была применена противоракета SM-3 для уничтожения американского спутника USA-193, напомнила представитель МИДа.

Потенциалом применения оружия в космосе обладает и американский многоразовый беспилотный космический челнок Х-37В, цели которого американской стороной не раскрываются.

Ранее в этот день в Минобороны РФ рассказали, что Россия успешно провела испытание противоспутниковой системы, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д». Глава ведомства Сергей Шойгу пояснил, что перспективная противоспутниковая система «ювелирно» поразила старый спутник.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 ноября обвинил РФ в том, что своими действиями она якобы ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

В свою очередь, в российском оборонном ведомстве спустя день подчеркнули, что считают подобные заявления лицемерными. В ведомстве обратили внимание на то, что Россия на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе.

Также 16 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии фактов относительно того, что Россия якобы создавала риски для космической деятельности. Министр обвинил США в активном развитии гонки вооружений в космосе.