Синоптики предупреждают москвичей о гололедице

В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение синоптиков связано с гололедицей. Уведомление будет действовать до 07:00 часов четверга, сообщает телеканал «Известия». Погоду в регионе сегодня формирует антициклон. Ближе к вечеру возможен скачок атмосферного давления. Барометры приблизятся к отметке 755 мм ртутного столба. Это выше нормы на семь единиц. Метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему здоровью и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.