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Зимний курортный сезон на Кубани не будут отменять из-за COVID-19

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что курорты Кубани из-за COVID-19 не будут закрывать на зиму. Об этом говорится на сайте администрации региона во вторник, 16 ноября.

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По словам Кондратьева, курорты продолжат принимать туристов, привитых от коронавируса.

«Туристов мы ждем, но только привитых. Тех, кто имеет защищенность — и сам от ковида привит, и в край коронавирус не привезет», — цитирует Кондратьева НСН.

Он добавил, что в регионе продолжит действовать ряд ограничительных мер. Для вакцинации на Кубани созданы необходимые условия: работают прививочные пункты и кабинеты при отелях. На территории края введена система QR-кодов для посещения объектов общепита, в городах-курортах их необходимо предъявлять при посещении торгово-развлекательных комплексов. До 21 ноября действует запрет на проведение массовых, спортивных, зрелищных и культурных мероприятий.

Как отмечает «КП-Кубань», в Сочи будут работать 30 зимних пляжей. Территории организуют для прогулок, занятий спортом, развлечений. Всего в новогодние праздники Краснодарский край планирует принять свыше 390 тыс. туристов. Большую часть гостей ожидают в Сочи — курорт готовится принять свыше 236 тыс. человек. На втором месте — Анапа: Черноморское побережье посетят 34,2 тыс. туристов. Закрывает тройку лидеров по ожидаемому количеству гостей Геленджик — сюда прогнозируют приезд 21,4 тыс. гостей.

С 1 августа для заселения в отели и санатории Краснодарского края необходимо предъявить медицинский документ о перенесенном COVID-19 или сертификат о вакцинации, пишет REGNUM. Если имеются противопоказания к вакцинации, то при себе турист должен иметь справку о медотводе и отрицательный ПЦР-тест. Также заселяться возможно при добровольном согласии на вакцинацию в течение трех дней.

11 ноября управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю ввело в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет, пишет RT.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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