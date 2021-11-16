Зимний курортный сезон на Кубани не будут отменять из-за COVID-19

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что курорты Кубани из-за COVID-19 не будут закрывать на зиму. Об этом говорится на сайте администрации региона во вторник, 16 ноября.

По словам Кондратьева, курорты продолжат принимать туристов, привитых от коронавируса.

«Туристов мы ждем, но только привитых. Тех, кто имеет защищенность — и сам от ковида привит, и в край коронавирус не привезет», — цитирует Кондратьева НСН.

Он добавил, что в регионе продолжит действовать ряд ограничительных мер. Для вакцинации на Кубани созданы необходимые условия: работают прививочные пункты и кабинеты при отелях. На территории края введена система QR-кодов для посещения объектов общепита, в городах-курортах их необходимо предъявлять при посещении торгово-развлекательных комплексов. До 21 ноября действует запрет на проведение массовых, спортивных, зрелищных и культурных мероприятий.

Как отмечает «КП-Кубань», в Сочи будут работать 30 зимних пляжей. Территории организуют для прогулок, занятий спортом, развлечений. Всего в новогодние праздники Краснодарский край планирует принять свыше 390 тыс. туристов. Большую часть гостей ожидают в Сочи — курорт готовится принять свыше 236 тыс. человек. На втором месте — Анапа: Черноморское побережье посетят 34,2 тыс. туристов. Закрывает тройку лидеров по ожидаемому количеству гостей Геленджик — сюда прогнозируют приезд 21,4 тыс. гостей.

С 1 августа для заселения в отели и санатории Краснодарского края необходимо предъявить медицинский документ о перенесенном COVID-19 или сертификат о вакцинации, пишет REGNUM. Если имеются противопоказания к вакцинации, то при себе турист должен иметь справку о медотводе и отрицательный ПЦР-тест. Также заселяться возможно при добровольном согласии на вакцинацию в течение трех дней.

11 ноября управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю ввело в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет, пишет RT.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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