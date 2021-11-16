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Германия приостановила процедуру сертификации «Северного потока – 2»

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Германия временно приостановила процесс сертификации «Северного потока – 2» (СП-2). Об этом во вторник, 16 ноября, говорится в сообщении Федерального сетевого агентства ФРГ.

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По данным немецкого регулятора, «сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора передачи можно, только если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии».

Согласно законам страны, для управления частью трубопровода, которая находится на территории Германии, необходимо основать дочернюю компанию в ФРГ, пишет «Газета.Ru».

На фоне новостей о приостановке процесса сертификации «Северного потока – 2» цена на газ в Европе выросла до $1046 за 1 тыс. куб. м на Лондонской бирже ICE.

Комментируя приостановку сертификации, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям», что произошедшее не является ударом по газопроводу. По его словам, в решении немецкого регулятора есть позитивный сигнал о том, что он не отказывает Nord Stream 2 AG, а просто призывает перерегистрироваться в немецкую юрисдикцию.

В свою очередь старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко выразил мнение, что приостановка сертификации оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG связана с процедурными вопросами, а не политическими. Он добавил, что Германия последовательно поддерживает проект и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Изначально оценивалось, что для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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