Экраны с ИИ для проверки QR-кодов создали в РФ

Специалисты российской компании Addreality разработали экран с искусственным интеллектом (ИИ) для проверки сертификатов о вакцинации и паспортов у посетителей кафе, ресторанов и прочих общественных мест. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 16 ноября.

ИИ также сможет проверять наличие масок у посетителей и распознавать людей.

«Новый функционал проверки QR-кодов позволит снизить опасность для персонала наших клиентов и посетителей общественных мест, а также повысить эффективность процесса проверки. Это актуально во время ограничений», — слова генерального директора и сооснователя компании Addreality Сергея Галеева передал телеканал РЕН ТВ.

Устройство интегрировано с тем же программным интерфейсом, что используется в приложении «Госуслуги стоп коронавирус».

Подобные экраны уже появились в заведениях Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Их также планируют размещать в аэропортах, торговых центрах, театрах и на производственных предприятиях.

15 ноября стало известно, что НМИЦ профилактической медицины Минздрава России разработал уникальную интеллектуальную систему, которая может усилить контроль за ношением масок и снизить число нарушителей масочного режима. Специализированная система технического зрения на основе нейросетевых алгоритмов ИИ называется «Маска».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.