Прямой эфир
Мир
Путин назвал жестоким обращение пограничников Польши с мигрантами
Мир
ЕС заявил о недопуске мигрантов с территории Белоруссии
Мир
Украина подсчитала будущие потери от запуска газопровода СП-2
Мир
Байден и Си Цзиньпин провели онлайн-встречу
Мир
Минобороны Украины рассказало о круглосуточной боеготовности армии страны
Мир
Киев призвал Париж и Берлин готовиться к военному конфликту на Украине
Мир
США выразили надежду на построение более стабильных отношений с РФ в будущем
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о помощи России Донбассу
Общество
Стало известно о намерении ГД ужесточить наказание за подделку водительских прав
Мир
США отказались эвакуировать своих граждан из Эфиопии

Украина подсчитала будущие потери от запуска газопровода СП-2

На Украине подсчитали реальные потери из-за «Северного потока — 2»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина будет терять ежегодно более 50 млрд гривен (около $2 млрд ) после запуска газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в понедельник, 15 ноября.

Ни то, ни вето: почему Украина не помешает запуску СП-2
И кто заинтересован в участии Киева в сертификации газопровода

«Украина будет терять около $2 млрд в год, если «Северный поток – 2» будет запущен, что эквивалентно примерно 1,5% ВВП страны», — сказал он в беседе с Reuters.

По словам Витренко, Киев по-прежнему надеется на поддержку США в этом вопросе, так как СП-2 «угрожает мировой безопасности».

15 ноября регулятор ФРГ подтвердил привлечение «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» к сертификации оператора газопровода СП-2.

18 октября компания «Нафтогаз Украины» зарегистрировала заявку на участие в сертификации оператора СП-2. В компании тогда указали, что украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска газопровода.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию (ЕК).

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ полагают, что решение о запуске газопровода может быть принято не раньше начала мая следующего года, поскольку ЕК может рассматривать проект четыре месяца.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021