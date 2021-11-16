Украина подсчитала будущие потери от запуска газопровода СП-2

Украина будет терять ежегодно более 50 млрд гривен (около $2 млрд ) после запуска газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в понедельник, 15 ноября.

«Украина будет терять около $2 млрд в год, если «Северный поток – 2» будет запущен, что эквивалентно примерно 1,5% ВВП страны», — сказал он в беседе с Reuters.

По словам Витренко, Киев по-прежнему надеется на поддержку США в этом вопросе, так как СП-2 «угрожает мировой безопасности».

15 ноября регулятор ФРГ подтвердил привлечение «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» к сертификации оператора газопровода СП-2.

18 октября компания «Нафтогаз Украины» зарегистрировала заявку на участие в сертификации оператора СП-2. В компании тогда указали, что украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска газопровода.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию (ЕК).

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ полагают, что решение о запуске газопровода может быть принято не раньше начала мая следующего года, поскольку ЕК может рассматривать проект четыре месяца.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.