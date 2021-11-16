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Суд в США освободил экс-советника Трампа с ограничительными условиями

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Суд Соединенных Штатов освободил из-под стражи с ограничительными условиями бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Стива Бэннона. Об этом стало известно в понедельник, 15 ноября.

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Главному идеологу президентства Трампа предписали сдать загранпаспорт, ставить власти в известность о поездках за пределы Вашингтона и отмечаться по телефону каждую неделю, сообщает CNN.

Следующее заседание, на котором Бэннон должен будет дать ответ на предъявленные обвинения, состоится 18 ноября.

15 ноября экс-советник сам явился в ФБР, где и был арестован. Ему предъявили обвинения в неуважении к американскому Конгрессу за отказ дать показания по поводу штурма Капитолия.

19 октября стало известно, что Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, расследующую обстоятельства штурма Капитолия. Ответчиками в заявлении в федеральный суд округа Колумбия значилась сама комиссия, возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон, национальное управление архивов и записей, а также главный архивист США Дэвид Феррьеро.

6 января сторонники действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа устроили митинг, после чего ворвались в здание Капитолия, из-за чего было сорвано утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позднее Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

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