Киев призвал Париж и Берлин готовиться к военному конфликту на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вечером в понедельник, 15 ноября, заявил о том, что Франции и Германии необходимо начать подготовку к возможному военному столкновению России и Украины. Об этом он сообщил украинским журналистам после переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив ле Дрианом и Хайко Маасом в Брюсселе. Видео его выступления опубликовано на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook.

«Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас», — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что если военный сценарий заработает, то «времени просто не будет».

По его словам, Украина при любом сценарии будет вести себя очень ответственно, но в случае необходимости будет защищаться.

Накануне, 15 ноября, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что армия Украины находится в постоянной готовности обороняться. Таким образом она прокомментировала сообщения о якобы возросшей активности российских войск у украинской границы.

11 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что подобного рода заявления являются пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится всё больше. Представитель Кремля подчеркнул, что это не может оставлять Россию индифферентными к тому, что происходит.

В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими.