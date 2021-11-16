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Минобороны Украины рассказало о круглосуточной боеготовности армии страны

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Армия Украины находится в постоянной готовности обороняться. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 15 ноября.

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Таким образом она прокомментировала сообщения о якобы возросшей активности российских войск у украинской границы.

«Как бы мы не оценивали в публичном пространстве скопление войск, на сегодняшний день украинская армия находится в постоянной готовности обороняться и отбивать атаки. И на сегодня мы готовы отбивать не только полномасштабное вторжение, но и захват объектов критической инфраструктуры. Если мы говорим о готовности, то готовность боевая и круглосуточная», — заявила она в эфире телеканала ICTV.

11 ноября стало известно, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы России после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

После появления данных публикации первый заместитель постоянного представителя Росси при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения. Он подчеркнул, что Россия никогда не планировала атаки на Украину и не планирует.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что эти заявления являются пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится всё больше. Представитель Кремля подчеркнул, что это не может оставлять Россию индифферентными к тому, что происходит.

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