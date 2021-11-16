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Жена предотвратившего теракт таксиста поблагодарила «ангела-хранителя»

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Таксист из Ливерпуля Дейв Перри, предотвративший теракт, выжил исключительно благодаря своему «ангелу-хранителю». Такое заявление сделала его жена в понедельник, 15 ноября.

«Взрыв произошел, когда он находился под опекой. У него определенно был ангел-хранитель, который присматривал за ним», — приводит ее слова Mirror.

Несмотря на многочисленные травмы, Дейв Перри чувствует себя хорошо, его жизни ничто не угрожает.

15 ноября возле здания больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль, в результате чего один человек погиб, и еще один был ранен. Позже стало известно, что водитель такси запер предполагаемого террориста в автомобиле, перед тем как взорвалась бомба, тем самым предотвратив теракт в больнице.

Мотивация предполагаемого террориста неясна, однако его личность уже установлена. Расследование продолжается.

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