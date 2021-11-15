Таксист в Ливерпуле предотвратил теракт в больнице

В британском Ливерпуле водитель такси запер предполагаемого террориста в автомобиле перед тем, как взорвалась бомба, тем самым предотвратив теракт в больнице. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщило издание The Sun.

Отмечается, что таксист Дэйв Перри выскочил из машины в тот момент, когда мимо проходил мужчина с взрывным устройством, и запер его в салоне. Предполагаемый террорист погиб.

«Водитель-герой предотвратил трагедию — взрыв в День поминовения, — поймав предполагаемого террориста в ловушку в своей машине», — говорится в публикации.

Кроме того, сообщается о стабильном состоянии здоровья Перри, который находится в больнице с ожогами, осколочными ранениями и повреждением уха. В Сети открыта страница для сбора средств на лечение пострадавшего ливерпульского героя.

В воскресенье стало известно, что около 10:59 (7:59 мск) возле здания больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль, в результате чего один человек погиб, а другой был ранен. Видео и фотографии, сделанные на месте инцидента, появились в Сети. На них видны клубы дыма, поднимающегося в небо. Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон назвала инцидент «тревожным».

Взрыв произошел в Воскресенье памяти, которое проводится в Соединенном Королевстве как день в ознаменование вклада вооруженных сил Великобритании. Однако пока связь между временем происшествия и тем, что обычно в 11 часов утра по всей стране проходит минута молчания, не установлена.

По данным The Independent, подозреваемые в возрасте 29, 26 и 21 года были задержаны в районе Кенсингтон в рамках закона о противодействии терроризму после того, как возле главного входа женской больницы Ливерпуля взорвалось такси.